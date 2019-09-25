Игорь Смольников: Главное - восстановиться и готовиться к «Локомотиву» Защитник «Зенита» Игорь Смольников прокомментировал волевую победу команды в Кубке России над «Енисеем» (2:1).

- Не знаю, почему «Енисей» идет внизу таблицы в первой лиге - ребята техничные, хорошо убегают, показывают хороший футбол.

- Следующий матч - с «Локомотивом» через два дня. Есть ли силы?

- Мы уже привыкли играть в таком графике, так что ничего страшного. Главное – вернуться, восстановиться и готовиться к «Локомотиву», - цитирует защитника пресс-служба «Зенита».

Добавим, что «Зенит» вышел в 1/8 финала, где сыграет дома с «Томью», которая ранее выбила из борьбы «Тамбов».