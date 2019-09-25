Скончался бывший нападающий сборной Литвы Римкявичюс В понедельник на 37-м году жизни умер бывший нападающий сборной Литвы Артурас Римкявичюс, сообщает официальный сайт УЕФА.

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Римкявичюс провел 205 матчей в рамках чемпионата Литвы и записал на свой счет 117 забитых мячей.

За национальную команды форвард провел семь матчей и забил три мяча.

Отметим, что ему принадлежит рекорд по числу голов за один чемпионат Литвы - в 2012-м, выступая за «Шяуляй», Римкявичюс забил 35 мячей.

По ходу карьеры нападающий также играл в Латвии, Финляндии, Греции и Брунее.