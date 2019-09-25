Сергей Матвеев: Должны были использовать свои моменты, но не получилось Главный тренер «Краснодара» Сергей Матвеев прокомментировал поражение команды в выездном матче 1/16 Кубка России с «Нижним Новгородом» (0:1).

- «Нижний Новгород» начал матч получше, потом смогли выровнять эту игру. Во втором тайме мы взяли мяч под контроль, но грубая ошибка нашего игрока (Фернандо Кайо) привела к тому, что мы пропустили. Были моменты, которые мы должны были использовать, но, к сожалению не получилось, - передает слова Матвеева «РИА Новости».

Добавим, что в следующем раунде турнира «Нижний Новгород» сыграет против «Шинника», который в 1/16 финала по пенальти одержал победу над «Сочи».