«Ливерпуль» переиграл «Милтон Кинс Донс» в матче Кубка английской лиги - Советский спорт
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25 сентября 2019 23:39Футбол

«Ливерпуль» переиграл «Милтон Кинс Донс» в матче Кубка английской лиги

«Ливерпуль» одержал победу над «Милтон Кинс Донс» в выездном матче 3-го раунда Кубка английской лиги со счетом 2:0.

В составе мерсисайдцев голами отметились Джеймс Милнер (41) и Ки-Яна Хувер (69).

Добавим, что соперник «Ливерпуля» в следующем раунде турнира определится по итогам жеребьевки, которая состоится сразу по окончании всех матчей третьего раунда.

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