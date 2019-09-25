«Ливерпуль» переиграл «Милтон Кинс Донс» в матче Кубка английской лиги «Ливерпуль» одержал победу над «Милтон Кинс Донс» в выездном матче 3-го раунда Кубка английской лиги со счетом 2:0.

Загрузка... В составе мерсисайдцев голами отметились Джеймс Милнер (41) и Ки-Яна Хувер (69). Добавим, что соперник «Ливерпуля» в следующем раунде турнира определится по итогам жеребьевки, которая состоится сразу по окончании всех матчей третьего раунда.