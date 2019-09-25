«Астон Вилла» обыграла «Брайтон» в матче Кубка английской лиги «Астон Вилла» взяла верх над «Брайтоном» в выездной матче 3-го раунда Кубка английской лиги со счетом 3:1.

В составе команды из Бирмингема голами отметились Хота (22-я минута), Конор Хурихейн (33) и Джек Грилиш (77). У хозяев поля отличился Хейден Робертс (61)

Добавим, что соперник «Астон Виллы» в следующем раунде турнира определится по итогам жеребьевки, которая состоится сразу по окончании всех матчей третьего раунда.