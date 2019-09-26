В 1/8 финала Кубка английской лиги «Ливерпуль» сыграет с «Арсеналом», а «Челси» с «МЮ» Стали известны все пары четвертого раунда Кубка английской лиги.

Загрузка... По итогам жеребьевки Кубка английской лиги определились все пары 1/8 финала турнира. «Эвертон» — «Уотфорд»

«Астон Вилла» — «Вулверхэмптон»

«Манчестер Сити» — «Саутгемптон»

«Бертон» — «Лестер»

«Кроули» — «Колчестер»

«Челси» — «Манчестер Юнайтед»

«Оксфорд» — «Сандерленд»

«Ливерпуль» — «Арсенал». Матчи четвертого раунда Кубка английской лиги состоятся на неделе, начинающейся с 28 октября. The #CarabaoCup Round Four draw...#EFL pic.twitter.com/e84pvsI2QH — Carabao Cup (@Carabao_Cup) September 25, 2019