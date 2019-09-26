Михаил Комков: Пенальти «Зенита» – это смешно «Енисей» проиграл «Зениту» в Кубке России.

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Полузащитник «Енисея» Михаил Комков подвел итоги матча 1/16 финала Кубка России с «Зенитом» (1:2) на стадионе «Центральный» в Красноярске.

«В первом тайме компактно оборонялись, у них шансов не было, – приводит Rusfootball.info слова 34-летнего игрока. – Очень сильно повлиял пенальти. Это смешно. У нашего игрока рука была в естественном положении, он никак не мог ее убрать при всем желании. Судья сразу же поставил пенальти. После этого стало тяжелее. Мы хотели выиграть и стали немного раскрываться, и «Зенит» забил гол».

Напомним, «Зенит» сравнял счет во втором тайме с пенальти и через пять минут забил победный гол, одержав волевую победу.