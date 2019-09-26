Илья Кухарчук: «Химкам» без разницы, с кем играть – «Оренбургом» или «Зенитом»

Полузащитник «Химок» Илья Кухарчук после матча 1/16 финала Кубка России с «Рубином» (3:0) на «Арене Химки» высказался о следующем сопернике команды в турнире – «Оренбурге».
«Мы готовимся к каждому матчу, нам без разницы, против кого нам предстоит играть: будет это «Оренбург» или «Зенит», или кто-то еще, – приводит News.ru слова 29-летнего игрока. – Это ведь футбол. «Енисей» тоже долгое время вел в матче против «Зенита», но затем уступил. Мне кажется, что можно играть против любой команды».
Отметим, что Кухарчук забил второй гол «Химок» в ворота «Рубина». В свою очередь «Оренбург» в дополнительное время нанес поражение «Чертаново» (2:0).
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