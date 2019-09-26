Станислав Черчесов: Просыпаемся с одной целью – как подготовить команду, чтобы обыграть Шотландию Россия сыграет с Шотландией 10 октября в Москве.

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал о своей профессиональной цели.

«Профессиональная мечта не может быть, профессиональная цель может быть, я бы так сказал, – приводит ТАСС слова Черчесова. – Сейчас мы нацелены на попадание на чемпионат Европы. Мы просыпаемся с одной целью – как подготовить команду, чтобы обыграть шотландцев».

Напомним, сборная России занимает второе место в группе I отборочного турнира Евро-2020, опережая на восемь очков Казахстан и Кипр.

Матч Россия – Шотландия пройдет 10 октября на стадионе «Лужники». Сборная России обеспечит себе выход в финальную часть Евро-2020 в этот же день, если одержит победу, а Казахстан и Кипр в параллельном матче сыграют вничью.