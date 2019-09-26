Анзор Кавазашвили: К Буффону отношусь с уважением, но про Яшина он не прав абсолютно

– Яшина почитают в Европе абсолютно справедливо. Мы всегда стремились к тому, чтобы наши имена были известны, ни от кого не прятались. О том, что он объективно лучший, говорит хотя бы то, что ни один вратарь в мире, кроме него, так и не получил «Золотой мяч».
К Буффону я отношусь с уважением, но в этой ситуации он не прав абсолютно. Советский футбол начиная с Олимпиады в Мельбурне 1956 года выигрывал все что можно, а сам Яшин в 1963 году играл в Англии за сборную мира, – приводит слова Кавазашвили «Собеседник.Ru».
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