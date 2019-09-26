1100 болельщиков поддержат Шотландию в матче с Россией - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
26 сентября 2019 18:20ФутболКоноплев Александр

1100 болельщиков поддержат Шотландию в матче с Россией

Солидный десант.

Матч отборочного турнира Евро-2020 между Россией и Шотландией посетят более 1000 болельщиков британской сборной. Игра пройдет 10 октября в Москве.

– Около 1100 шотландских болельщиков посетят матч в Москве, – цитирует ТАСС пресс-службу Шотландской футбольной ассоциации.

В матче с Шотландией сборная России может оформить путевку в основную стадию чемпионата Европы.

Прощай, легенда. Умер Халвард Ханеволд. Ему было 49 В норвежском Аскере на 50-м году жизни скончался трехкратный олимпийский чемпион Халвард Ханеволд. Причина смерти пока не называется. 03.09.2019 22:15 Биатлон Мысин Николай
Еще по теме:
Дмитрий Губерниев – о смерти Ханеволда: Как же так? Не могу в это поверить. Просто шок Сергей Чепиков: Тяжело слышать, что Ханеволда больше нет Трехкратный олимпийский чемпион Ханеволд умер в 49 лет
Хорошо, что без Америки! Плохо, что без России! Изучаем календарь нового сезона Международный союз биатлонистов опубликовал полное расписание соревнований в сезоне-2019/20. 07.05.2019 13:00 Биатлон Тигай Лев
Какие матчи по ТВ покажут бесплатно. Полное расписание 11-го тура РПЛ Когда, где и с чьим комментарием можно посмотреть трансляции игр премьер-лиги. 26.09.2019 15:00 Футбол
Тарасова подхватила «вирус Медведевой»? Лучшая пара России провалилась в США На турнире в Солт-Лейк-Сити Евгения Тарасова и Владимир Морозов неудачно исполнили произвольную программу и остались вторыми после американцев. 21.09.2019 10:00 Фигурное катание Тигай Лев
Еще по теме:
Российские пловцы стали вторыми в эстафете 4x100 метров на чемпионате мира Евгения Тарасова: Траньков войдет в наш тренерский штаб Тарасова и Морозов будут тренироваться под руководством Зуевой и Мозер
Эдуард Вартанян: Прогнозировал победу Хабиба в четвертом раунде, а он победил уже в третьем Боец смешанных единоборств Эдуард Вартанян – о победе Хабиба Нурмагомедова над Дастином Порье. 08.09.2019 01:30 ММА Волохов Юрий
Жуниор дос Сантос: Бой с Волковым в Москве – серьезный вызов Бразильский боец смешанного стиля Жуниор дос Сантос поделился ожиданиями от поединка с россиянином Александром Волковым на турнире UFC в Москве. 14.09.2019 09:00 ММА Усачев Владислав
Книга рекордов Йоханнеса. Изучаем суперсезон Бе-младшего Кубок мира-2018/19 завершился полным триумфом норвежца Йоханнеса Бе, установившего массу всевозможных рекордов. 27.03.2019 19:47 Биатлон Тигай Лев
Хованцева попросили из мужской сборной В тренерском штабе сборной России по биатлону перестановки. И самое интересное, что случились они почти накануне сезона. 11.09.2019 18:30 Биатлон Волохов Юрий
Александр Тихонов: Родченков? Кто назначил человека, выпущенного из дурдома, на такую должность? Четырехкратный олимпийский чемпион прокомментировал информацию от экс-главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова. 11.06.2019 21:30 Биатлон Волохов Юрий
В США Тарасова и Морозов – пока вторые. Естественно, за американцами На первом турнире сезона в Солт-Лейк-Сити Евгения Тарасова и Владимир Морозов неожиданно проиграли короткую программу хозяевам льда Эшли Кейн и Тимоти Ледюку. 20.09.2019 11:00 Фигурное катание Тигай Лев
Новости Все новости: ММА
18:22 Футбол «КАМАЗ» прокомментировал инцидент с запертыми фанатами «Спартака»
18:20 Футбол 1100 болельщиков поддержат Шотландию в матче с Россией
18:08 Футбол Александр Медведев: Когда необходимо, Кокорин занимается с «Зенитом-2»
18:07 Футбол «Он вернулся». Радимов опубликовал совместную фотографию с Кокориным
17:47 Футбол Дмитрий Сенников: От матча «Локомотив» – «Зенит» жду игру уровня Лиги чемпионов
17:36 Футбол Жеребьевка 1/8 финала Кубка России пройдет 27 сентября
17:30 Хоккей СДК КХЛ отменил наказание нападающего «Металлурга» Паршина
17:07 Футбол «Спартак» был уведомлен о порядке размещения болельщиков в матче против «КАМАЗа»
16:41 БК «Леон» подарит бонус в 3999 рублей
16:37 Формула-1 Даниил Квят: Финиш в очковой зоне будет отличным результатом на Гран-при России
16:31 Футбол «Реал» хочет подписать Эриксена и Почеттино
16:18 Футбол Юрий Семин: Вполне возможно, что Алексей Миранчук сможет сыграть с «Зенитом»
16:13 Футбол Анзор Кавазашвили: К Буффону отношусь с уважением, но про Яшина он не прав абсолютно
16:03 Футбол Председатель «Гражданской безопасности»: Запертый выход может стоить человеческих жизней
15:58 Футбол «Барселона» оштрафована по делу Гризманна на 300 евро
15:31 Футбол Михаил Галактионов: Матч с Польшей будет определяющим с точки зрения распределения мест в таблице
15:23 Футбол «Рубин» не намерен увольнять Шаронова по ходу сезона
15:17 Футбол Максименко, Сулейманов и Чалов и вызваны в молодежную сборную России
15:16 Футбол МВД Татарстана: Болельщики «Спартака» поблагодарили организаторов матча с «КАМАЗом» за теплый прием
15:09 Формула-1 Александр Албон: В России сравнивают меня и Квята, но сам я так не делаю
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика