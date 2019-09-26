1100 болельщиков поддержат Шотландию в матче с Россией Солидный десант.

Матч отборочного турнира Евро-2020 между Россией и Шотландией посетят более 1000 болельщиков британской сборной. Игра пройдет 10 октября в Москве.

– Около 1100 шотландских болельщиков посетят матч в Москве, – цитирует ТАСС пресс-службу Шотландской футбольной ассоциации.

В матче с Шотландией сборная России может оформить путевку в основную стадию чемпионата Европы.