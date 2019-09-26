Капитан «Дерби» пропустит остаток сезона после травмы в пьяном ДТП Трое игроков «Дерби» попали в ДТП, сильно перепив на клубном ужине.

Капитан клуба Ричард Кио сильно повредил колено и теперь пропустит остаток сезона. Его компаньоны арестованы.

Клуб в специальном заявлении пообещал провести расследование, выразив при этом готовность помощь футболистам с возвращением в строй.

«Те, кто участвовал в инциденте, знают, что заплатят высокую цену за свои действия. Также они знаю, что мы поддержим их в реабилитации и поможем вернуться команду», – написано на сайте «Дерби».

На данный момент «Дерби» занимает 18-е место в английском чемпионшипе.