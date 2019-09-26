Лестьенн вызван в сборную Бельгии Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес назвал состав на матчи отборочного турнира Евро-2020 против Сан-Марино (10 октября) и Казахстана (13 октября).

Среди вызванных — экс-полузащитник «Рубина» Максим Лестьенн, ныне выступающий в «Стандарде».

27-летний хавбек неоднократно попадал в расширенные списки сборной, но до сих пор не провел ни одного матча.

В нынешнем сезоне на счету Лестьенна пять мячей в семи играх чемпионата Бельгии.