Лестьенн вызван в сборную Бельгии - Советский спорт
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26 сентября 2019 21:23ФутболКоноплев Александр

Лестьенн вызван в сборную Бельгии

Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес назвал состав на матчи отборочного турнира Евро-2020 против Сан-Марино (10 октября) и Казахстана (13 октября).

Среди вызванных — экс-полузащитник «Рубина» Максим Лестьенн, ныне выступающий в «Стандарде».

27-летний хавбек неоднократно попадал в расширенные списки сборной, но до сих пор не провел ни одного матча.

В нынешнем сезоне на счету Лестьенна пять мячей в семи играх чемпионата Бельгии.

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