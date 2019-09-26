«Эспаньол» упустил победу в матче с «Сельтой» Соперник ЦСКА потерял очки.

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В матче шестого тура чемпионата Испании «Сельта» на своем поле сыграла вничью с «Эспаньолом» – 1:1.

Счет на 48-й минуте открыл защитник гостей Адриа Хинер Педроса.

Окончательный результат на пятой минуте компенсированного времени установил Санти Мина.

Напомним, что «Эспаньол» – соперник ЦСКА по групповому этапу Лиги Европы.