СМИ: Паредес попал под критику одноклубников Le Parisien сообщил, что игроки «ПСЖ» недовольны своим одноклубником Леандро Паредесом.

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Считается, что аргентинский полузащитник провалил матч седьмого тура чемпионата Франции с «Реймсом» (0:2). Другой хавбек «ПСЖ» Марко Верратти жалуется на отсутствие взаимопонимания с Паредесом на футбольном поле.

Паредес перебрался в «ПСЖ» из «Зенита» в январе 2019 года за 40 млн евро. Его контракт заключен до 30 июня 2023 года.