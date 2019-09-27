СМИ: Паредес попал под критику одноклубников

Считается, что аргентинский полузащитник провалил матч седьмого тура чемпионата Франции с «Реймсом» (0:2). Другой хавбек «ПСЖ» Марко Верратти жалуется на отсутствие взаимопонимания с Паредесом на футбольном поле.
Паредес перебрался в «ПСЖ» из «Зенита» в январе 2019 года за 40 млн евро. Его контракт заключен до 30 июня 2023 года.
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