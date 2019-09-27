СМИ: Паредес попал под критику одноклубников - Советский спорт
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27 сентября 2019 00:14ФутболКоноплев Александр

СМИ: Паредес попал под критику одноклубников

Le Parisien сообщил, что игроки «ПСЖ» недовольны своим одноклубником Леандро Паредесом.

Считается, что аргентинский полузащитник провалил матч седьмого тура чемпионата Франции с «Реймсом» (0:2). Другой хавбек «ПСЖ» Марко Верратти жалуется на отсутствие взаимопонимания с Паредесом на футбольном поле.

Паредес перебрался в «ПСЖ» из «Зенита» в январе 2019 года за 40 млн евро. Его контракт заключен до 30 июня 2023 года.

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