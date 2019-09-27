Павел Могилевец: Каждому в «Рубине» надо задуматься о причинах неудач Полузащитник «Рубина» Павел Могилевец не смог объяснить серию из пяти поражений своего клуба.

Казанцы не набирают очки с 25 августа и уже вылетели из Кубка России.

– Мы настраиваемся на каждую игру. Поэтому каждому из нас надо задуматься о причинах таких неудачных матчей. Впереди еще встречи – надо к ним готовиться и исправлять ситуацию.

– Каким образом?

– Сложно сказать. Если бы мы знали, то, наверное, уже бы исправили. Но в первую очередь, мне кажется, нам надо прибавить в таком компоненте, как единоборства. На мой взгляд, у нас с этим есть проблемы.

– После поражения от «Химок» к вам в раздевалку приходили руководители. Что говорили?

– Нам сказали, что это очередной удар, который надо выдержать и постараться исправить ситуацию, – приводят слова Могилевца «Известия».