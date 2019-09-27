Дубль Луиса Адриано помог «Палмейрасу» разгромить «ССА Масейо» - Советский спорт
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27 сентября 2019 07:01Футбол

Дубль Луиса Адриано помог «Палмейрасу» разгромить «ССА Масейо»

Футболисты «Палмейраса» одержали победу над «Масейо» в домашнем матче 21-го тура чемпионата Бразилии со счетом 6:2.

В составе хозяев поля дублем отметился бывший нападающий «Спартака» Луис Адриано (6-я и 75-я минуты), также два мяча на счету Бруно Энрике (29, 83), еще по голу на свой счет записали Виллиан Гомес и Густаво Гомес. У гостей точными ударами отличились Аподи (52) и Рикардо Буэно (88).

После этой игры «Палмейрас» набрал 45 очков и занимает вторую строчку в турнирной таблице чемпионата, уступая лидирующему «Фламенго» три очка.

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