Дубль Луиса Адриано помог «Палмейрасу» разгромить «ССА Масейо» Футболисты «Палмейраса» одержали победу над «Масейо» в домашнем матче 21-го тура чемпионата Бразилии со счетом 6:2.

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В составе хозяев поля дублем отметился бывший нападающий «Спартака» Луис Адриано (6-я и 75-я минуты), также два мяча на счету Бруно Энрике (29, 83), еще по голу на свой счет записали Виллиан Гомес и Густаво Гомес. У гостей точными ударами отличились Аподи (52) и Рикардо Буэно (88).

После этой игры «Палмейрас» набрал 45 очков и занимает вторую строчку в турнирной таблице чемпионата, уступая лидирующему «Фламенго» три очка.

LUIZ ADRIANO! 💥

Aos supersticiosos de plantão: é o quarto gol do camisa 10 usando a camisa III. Acho que caiu bem 😎#AvantiPalestra #MaiorCampeãoDoBrasil #PALxCSA pic.twitter.com/1oyg7TryoW — SE Palmeiras (@Palmeiras) September 26, 2019