Дубль Луиса Адриано помог «Палмейрасу» разгромить «ССА Масейо»

В составе хозяев поля дублем отметился бывший нападающий «Спартака» Луис Адриано (6-я и 75-я минуты), также два мяча на счету Бруно Энрике (29, 83), еще по голу на свой счет записали Виллиан Гомес и Густаво Гомес. У гостей точными ударами отличились Аподи (52) и Рикардо Буэно (88).
После этой игры «Палмейрас» набрал 45 очков и занимает вторую строчку в турнирной таблице чемпионата, уступая лидирующему «Фламенго» три очка.
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