«Локомотив» добыл победу над «Зенитом» и возглавил молодежное первенство России Встреча прошла в Москве.

В матче 11-го тура молодежного первенства страны «Локомотив» со счетом 2:0 обыграл «Зенит».

В составе красно-зеленых отличились форвард Тимофей Барабошкин (22-я минута), а также защитник Александр Мухин (87).

Таким образом, столичный клуб вышел на первое место в таблице. На данный момент у команды 23 очка. В активе «Зенита» – третья позиция и 20 баллов.

Добавим, что матч основных команд пройдет 28 сентября.