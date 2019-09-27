«Динамо» одолело «Ростов», бело-голубые одержали 8-ю победу и возглавили молодежное первенство Встреча прошла на домашней арене донского клуба.

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Футболисты московского «Динамо» нанесли поражение «Ростову» в 11-м туре молодежного первенства России – 3:1.

В составе гостей дубль оформил Максим Данилин. Еще один гол забил Владислав Галкин. У «Ростова» в начале встречи отличился Владимир Медведь.

Таким образом, столичный клуб одержал восьмую победу кряду и возглавил таблицу, набрав 25 очков. У «Ростова» – 17 очков и 7-е место.

Добавим, что встреча основных команд состоится 28 сентября.

Молодежное первенство России

11-й тур

«Ростов» – «Динамо» – 1:3 (1:2)

Голы: Медведь 6 – Галкин 31, Динилин 41, Данилин 53.