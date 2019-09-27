«Динамо» одолело «Ростов», бело-голубые одержали 8-ю победу и возглавили молодежное первенство

Футболисты московского «Динамо» нанесли поражение «Ростову» в 11-м туре молодежного первенства России – 3:1.
В составе гостей дубль оформил Максим Данилин. Еще один гол забил Владислав Галкин. У «Ростова» в начале встречи отличился Владимир Медведь.
Таким образом, столичный клуб одержал восьмую победу кряду и возглавил таблицу, набрав 25 очков. У «Ростова» – 17 очков и 7-е место.
Добавим, что встреча основных команд состоится 28 сентября.
Молодежное первенство России
11-й тур
«Ростов» – «Динамо» – 1:3 (1:2)
Голы: Медведь 6 – Галкин 31, Динилин 41, Данилин 53.
Теперь Медведев – в четверке сильнейших. И на US Open, и в мировом рейтинге Даниил Медведев в четвертьфинале US Open победил Стэна Вавринку, что обеспечило ему и выход в первый полуфинал «Большого шлема» в карьере, и четвертую строчку в рейтинге ATP. 04.09.2019 02:30 Теннис Мысин Николай Бьянка – новая королева. Время Серены ушло Какие выводы мы можем сделать после победы Бьянки Андрееску над Сереной Уильямс в финале Открытого чемпионата США. 08.09.2019 15:30 Теннис Мысин Николай Медведев поборется за место в истории. Анонс финала US Open Матч Даниила Медведева и Рафаэля Надаля – в цифрах и фактах. 08.09.2019 19:15 Теннис Мысин Николай Какие матчи по ТВ покажут бесплатно. Полное расписание 11-го тура РПЛ Когда, где и с чьим комментарием можно посмотреть трансляции игр премьер-лиги. 27.09.2019 08:00 Футбол Скоро Евротур. Кудашов должен проверить молодых вратарей «Советский спорт» советует главному тренеру сборной России обратить внимание на молодых голкиперов КХЛ. 26.09.2019 16:30 Хоккей Костяев Иван Медведев – первый после Сафина. Россиянин вышел в финал US Open Даниил Медведев отыграл сетбол в первой партии, дожал болгарина Григора Димитрова в трех сетах и впервые в карьере пробился в финал на «Большом шлеме». Первым из россиян – после успеха Марата Сафина на Australian Open в 2005 году. 07.09.2019 04:00 Теннис Мысин Николай Где спрятан ключ к результатам Логинова, и в чем наши слабее Пидручного Юрий Цыбанев – о непознаваемом настоящем и непредсказуемом будущем российского биатлона. 25.03.2019 12:30 Биатлон Цыбанев Юрий Сборная Андронова после 10 туров РПЛ. Наш обозреватель выделяет лучших Треть турнира – отличная дистанция, чтобы поговорить о том, кто сегодня является главными звездами премьер-лиги. Кто в топе прошедших недель. 25.09.2019 16:30 Футбол Андронов Алексей «Локомотив» победил без Мактавиша. Удачный дебют для Ардашева «Советский спорт» – о первой победе «Локомотива» под руководством Александра Ардашева. 25.09.2019 22:30 Хоккей Костяев Иван Александр Тихонов: Родченков? Кто назначил человека, выпущенного из дурдома, на такую должность? Четырехкратный олимпийский чемпион прокомментировал информацию от экс-главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова. 11.06.2019 21:30 Биатлон Волохов Юрий