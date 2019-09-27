Молодежка «Крыльев» проиграла «Тамбову» Все решилось в концовке.

В матче 11-го тура молодежного первенства России «Крылья Советов» на своем поле уступили «Тамбову» – 0:1.

Единственный мяч в компенсированное время второго тайма провел вышедший на замену Денис Скрыпников.

«Тамбов» с 18 очками поднялся на пятое место. «Крылья» – шестые с 17-ю.