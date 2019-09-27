«Унион» дома уступил «Айнтрахту». Силва снова забил Карьера португальца перезапускается.

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В первом матче шестого тура чемпионата Германии «Унион Берлин» на своем поле проиграл «Айнтрахту» – 1:2.

В составе победителей забивал Бас Дост (48-я минута) и Андре Силва (62), который отличился во втором матче подряд. У проигравших отметился Энтони Уджа (86).

«Айнтрахт» поднялся на седьмое место в турнирной таблице.