«Рубин» добыл три очка в матче с «Уфой» Встреча прошла на домашней арене казанского клуба.

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В матче 11-го тура молодежного первенства России футболисты «Рубина» нанесли поражение игрокам «Уфы» (3:1).

В составе победителей по голу забили Никита Сапрунов, Александр Циберкин и Александр Смелов. У гостей это сделал Денис Тимофеев.

Таким образом, «Рубин» набрал 14 очков и вышел на 11-е место, а «Уфа», у которой одно очко, расположилась на последней, 16-й строчке.

Молодежное первенство

11-й тур

«Рубин» – «Уфа» – 3:1 (1:0)

Голы: Сапрунов 41, Циберкин 51, Смелов 86 – Тимофеев 57