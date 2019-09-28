ЦСКА упустил победу над «Уралом». Армейцы имели преимущество в два мяча - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
28 сентября 2019 17:25Футбол

ЦСКА упустил победу над «Уралом». Армейцы имели преимущество в два мяча

Встреча основных команд пройдет 29 сентября.

Футболисты московского ЦСКА упустили победу над игроками «Урала» в 11-м туре молодежного первенства России – 2:2.

Красно-синие открыли счет в матче благодаря голу Данилы Янова, после чего Наир Тикнизян упрочил преимущество гостей. «Урал» вырвал ничейный результат во втором тайме – отличились Никита Абрамушкин и Максим Жестарев.

ЦСКА набрал 19 очков и поднялся на 4-е место в таблице. В активе екатеринбургского клуба – 10-я позиция и 15 баллов.

Молодежное первенство

11-й тур

«Урал» – ЦСКА – 2:2 (0:2)

Голы: Абрамушкин 50, Жестарев 81 – Янов 12, Тикнизян 15 (пенальти)

Алексей Олейник: Поражение – это маленькая смерть Известный российский боец-тяжеловес Алексей Олейник, выступающий в UFC, рассказал о поражениях от Алистара Оверима и Уолта Харриса, назвал свой максимальный вес, оценил шансы Александра Волкова в бою с Жуниором Дос Сантосом и озвучил сроки возвращения в октагон. 19.09.2019 09:00 ММА Усачев Владислав
Еще по теме:
Экс-чемпион UFC Вудли: Хочу подраться с Хабибом, вижу кучу минусов у этого бойца Нурмагомедов ответил на вызов Ибрагимовича: Полная ерунда Менеджер Нурмагомедова: Мэйвезер просит боя с Хабибом
Крылов проиграл возрастному бразильцу, Гейтжи вырубил Серроне (видео) В Ванкувере (Канада) прошел турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 158. В одном из главных поединков бойцовского шоу 27-летний Никита Крылов раздельным решением судей уступил 39-летнему Гловеру Тейшейре. 15.09.2019 10:00 ММА Ващенко Сергей
Лучшие три трикселя в истории. Туктамышева превзошла Кихиру, Лю и даже Асаду На скромном внутреннем турнире в Петербурге Елизавета Туктамышева установила рекорд: таких идеальных трех тройных акселей женщины не прыгали никогда. 28.09.2019 14:33 Фигурное катание Тигай Лев
Дмитрий Радченко: «Зенит» в финале Лиги чемпионов – не утопия Бывший нападающий «Зенита», а ныне тренер клубной академии рассказал о том, как Александру Кокорину пережить отлучение от футбола, и почему участие «Зенита» в домашнем финале Лиги чемпионов – это не утопия. 25.09.2019 21:00 Футбол Татьянин Михаил
Еще по теме:
«Ростов» – «Динамо». Стартовые составы Гжегож Крыховяк: Мы уже обыграли «Зенит» в Суперкубке, нам по силам сделать это и в чемпионате «Спартак» победил «Оренбург» в молодежном первенстве
Догонит ли Семин Семака и другие интриги 11-го тура «Советский спорт» акцентирует внимание на главных событиях предстоящего тура в РПЛ. 27.09.2019 12:00 Футбол Безъязычный Алексей
Скоро Евротур. Кудашов должен проверить молодых вратарей «Советский спорт» советует главному тренеру сборной России обратить внимание на молодых голкиперов КХЛ. 26.09.2019 16:30 Хоккей Костяев Иван
Миодраг Божович: Я не держусь за свое кресло Главный тренер «Крыльев Советов» после поражения от московского «Торпедо» (0:2) в матче 1/16 финала Кубка России отметил, что хозяева в первом тайме во всем превзошли его команду.   25.09.2019 21:45 Футбол Григорьевская Юлия
«Спартак» нашел достойного соперника. Колонка Юрия Цыбанева Почему Олег Кононов так долго носит костюм не своего размера. 26.09.2019 13:00 Футбол Цыбанев Юрий
Евгений Ловчев: Мамаев сейчас не в том положении, чтобы выбирать, это его выбирают Обозреватель «Советского спорта» – о возможном возобновлении карьеры Павлом Мамаевым. 27.09.2019 13:30 Футбол
Алиев в Братиславе пробил сотню. Самойлов в Сызрани набрал почти две На турнире в Словакии россиянин Дмитрий Алиев в блестящем стиле выиграл короткую программу, установив новый рекорд страны – 101,49 балла. 21.09.2019 00:00 Фигурное катание Тигай Лев
Новости
17:25 Футбол ЦСКА упустил победу над «Уралом». Армейцы имели преимущество в два мяча
17:08 Теннис Россиянка Кудерметова выиграла турнир в Ухане в парном разряде
16:49 Формула-1 Леклер выиграл квалификацию Гран-При России
16:35 Футбол «Ливерпуль» победил «Шеффилд» и одержал седьмую победу кряду
16:25 Баскетбол ЦСКА уступил «Енисею» и впервые проиграл красноярцам в Единой лиге ВТБ
16:07 Футбол «Крылья Советов» обыграли «Тамбов», Соболев забил гол и отдал голевой пас
15:57 Футбол «Валенсия» нанесла «Атлетику» первое поражение в сезоне благодаря голу Черышева
15:22 Футбол «Ростов» – «Динамо». Стартовые составы
15:13 Формула-1 Тост – о ситуации Квята: У нас не было возможности заменить силовую установку до старта квалификации
14:48 Футбол Гжегож Крыховяк: Мы уже обыграли «Зенит» в Суперкубке, нам по силам сделать это и в чемпионате
14:35 Футбол Алексей Ионов: «Ростов» может обыграть любую команду
14:15 Футбол «Рубин» добыл три очка в матче с «Уфой»
14:01 Футбол «Спартак» победил «Оренбург» в молодежном первенстве
13:56 Теннис Соболенко обыграла Риске и во второй раз подряд выиграла турнир в Ухане
13:54 Хоккей Хенрик Лундквист: Панарин нам очень поможет
13:46 Формула-1 Квят пропустит квалификацию Гран-при России из-за проблем с мотором
13:40 Футбол Александр Головин: Не обращаю внимания на голы. Важно лишь одно – возвращение «Монако» на вершину
13:38 Авто/Мото Роберт Шварцман: Хотел выиграть чемпионат на родине
13:33 Формула-1 Леклер выиграл третью практику, у Квята опять проблемы с мотором
13:10 Футбол «Крылья Советов» – «Тамбов». Стартовые составы
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика