ЦСКА упустил победу над «Уралом». Армейцы имели преимущество в два мяча

Футболисты московского ЦСКА упустили победу над игроками «Урала» в 11-м туре молодежного первенства России – 2:2.
Красно-синие открыли счет в матче благодаря голу Данилы Янова, после чего Наир Тикнизян упрочил преимущество гостей. «Урал» вырвал ничейный результат во втором тайме – отличились Никита Абрамушкин и Максим Жестарев.
ЦСКА набрал 19 очков и поднялся на 4-е место в таблице. В активе екатеринбургского клуба – 10-я позиция и 15 баллов.
Молодежное первенство
11-й тур
«Урал» – ЦСКА – 2:2 (0:2)
Голы: Абрамушкин 50, Жестарев 81 – Янов 12, Тикнизян 15 (пенальти)
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