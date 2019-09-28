ЦСКА упустил победу над «Уралом». Армейцы имели преимущество в два мяча Встреча основных команд пройдет 29 сентября.

Загрузка...

Футболисты московского ЦСКА упустили победу над игроками «Урала» в 11-м туре молодежного первенства России – 2:2.

Красно-синие открыли счет в матче благодаря голу Данилы Янова, после чего Наир Тикнизян упрочил преимущество гостей. «Урал» вырвал ничейный результат во втором тайме – отличились Никита Абрамушкин и Максим Жестарев.

ЦСКА набрал 19 очков и поднялся на 4-е место в таблице. В активе екатеринбургского клуба – 10-я позиция и 15 баллов.

Молодежное первенство

11-й тур

«Урал» – ЦСКА – 2:2 (0:2)

Голы: Абрамушкин 50, Жестарев 81 – Янов 12, Тикнизян 15 (пенальти)