Амир Натхо подписал контракт с «Евпаторией» Кажется, это конец карьеры.

Загрузка... Российский полузащитник Амир Натхо стал игроком «Евпатории», сообщает официальный сайт клуба. Клуб выступает в непризнанном официально чемпионате Крыма. Амир – воспитанник «Барселоны». Также же он выступал за ЦСКА, «Краснодар», «Локомотив» и БАТЭ. Амир Натхо – родственник израильского хавбека Бибраса Натхо.