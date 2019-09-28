Неймар принес «ПСЖ» победу над «Бордо» Неймар играет словно не было травм и пропущенной предсезонки.

Загрузка... В матче восьмого тура чемпионата Франции «Бордо» на своем поле уступил «ПСЖ» – 0:1. Единственный мяч на 70-й минуте забил форвард парижан Неймар. Это третий гол бразильца в четырех встречах лиги 1. «ПСЖ» с 18 очками продолжает лидировать в турнирной таблице чемпионата.