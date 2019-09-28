Неймар принес «ПСЖ» победу над «Бордо»

В матче восьмого тура чемпионата Франции «Бордо» на своем поле уступил «ПСЖ» – 0:1.
Единственный мяч на 70-й минуте забил форвард парижан Неймар.
Это третий гол бразильца в четырех встречах лиги 1.
«ПСЖ» с 18 очками продолжает лидировать в турнирной таблице чемпионата.
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