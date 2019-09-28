Неймар принес «ПСЖ» победу над «Бордо» - Советский спорт
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28 сентября 2019 20:26ФутболКоноплев Александр

Неймар принес «ПСЖ» победу над «Бордо»

Неймар играет словно не было травм и пропущенной предсезонки.

В матче восьмого тура чемпионата Франции «Бордо» на своем поле уступил «ПСЖ» – 0:1.

Единственный мяч на 70-й минуте забил форвард парижан Неймар.

Это третий гол бразильца в четырех встречах лиги 1.

«ПСЖ» с 18 очками продолжает лидировать в турнирной таблице чемпионата.

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