«Чертаново» на выезде обыграл «Луч»

Встреча прошла во Владивостоке на стадионе «Динамо» и завершилась победой московской команды со счетом 1:0. Единственным мяч в этой игре на 34-й минуте забил Максим Витюгов, реализовавший 11-метровый удар.
После этой победы «Чертаново» набрал 25 очков и расположился на четвертой строчке в турнирной таблице первенства. «Луч», имея в активе 18 очков, занимает 11-е место.
В следующем туре «Чертаново» на своем поле сыграет против «Спартака-2», а «Луч» дома встретится с «Авангардом».
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