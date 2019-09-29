«Арсенал» разгромил «Краснодар» в молодежном первенстве Футболисты «Арсенала» одержали победу над «Краснодаром» в выездном матче 11-го тура молодежного первенства со счетом 4:0

В составе тульской команды голами отметились Тамерлан Мусаев (5-я минута, пен.), Руслан Куль (27), Даниил Хлусевич (32) и Ярослав Гарастюк (37).

После этой игры «Арсенал» набрал 20 очков и поднялся на третью строчку в турнирной таблице первенства. «Кранодар», имея в активе 13 очков, занимает 13-е место.

Добавим, что матч основных команд состоится сегодня в 19:00 по московскому времени.