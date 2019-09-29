«Краснодар» – «Арсенал». Ари реализовал пенальти

В матче 11-го тура российской премьер-лиги между «Краснодаром» и «Арсеналом» забит первый мяч.
На 38-й минуте пенальти реализовал форвард хозяев Ари.
Это 33-й гол форварда в 100-м матче за «быков».
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