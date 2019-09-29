Никто из «Спартака» не пришел на послематчевую пресс-конференцию - Советский спорт
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29 сентября 2019 19:59ФутболКоноплев Александр

Никто из «Спартака» не пришел на послематчевую пресс-конференцию

Представители «Спартака» пропустили пресс-конференцию после поражения от «Оренбурга» (1:2) в матче 11-го тура чемпионата России.

Отметим, что после встречи руководство красно-белых приняло отставку главного тренера Олега Кононова.

К матчу с «Краснодаром» команду будет готовить Сергей Кузнецов.

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