Источник: «Спартак» и «Динамо» претендуют на Бердыева Бывший главный тренер «Рубина» и «Ростова» Курбан Бердыев может возглавить один из московских клубов.

По данным «Евро-футбол», 67-летнему специалисту готовят предложения «Спартак» и «Динамо».

Назначение может состояться в зимней паузе. В этом случае трансферная кампания в зимнее окно будет вестись с учетом мнения Бердыева.

До конца 2019 года «Спартак» будет тренировать Сергей Кузнецов, а «Динамо» – Дмитрий Хохлов.

Напомним, что сегодня пост главного тренера красно-белых покинул Олег Кононов.