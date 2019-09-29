Источник: «Спартак» и «Динамо» претендуют на Бердыева - Советский спорт
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29 сентября 2019 22:51ФутболКоноплев Александр

Источник: «Спартак» и «Динамо» претендуют на Бердыева

Бывший главный тренер «Рубина» и «Ростова» Курбан Бердыев может возглавить один из московских клубов.

По данным «Евро-футбол», 67-летнему специалисту готовят предложения «Спартак» и «Динамо».

Назначение может состояться в зимней паузе. В этом случае трансферная кампания в зимнее окно будет вестись с учетом мнения Бердыева.

До конца 2019 года «Спартак» будет тренировать Сергей Кузнецов, а «Динамо» – Дмитрий Хохлов.

Напомним, что сегодня пост главного тренера красно-белых покинул Олег Кононов.

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