«Оренбург» не отпустит Федотова в «Спартак» Президент «Оренбурга» Владимир Кияев после победы над «Спартаком» (2:1) сообщил, что «горожане» не отпустят своего главного тренера Владимира Федотова в московский клуб.

Сегодня руководство красно-белых уволило Олега Кононова.

– Мы не готовы отпустить Владимира Федотова. У него есть действующий контракт, он очень важен для команды, – приводит слова Кияева ТАСС.

Напомним, что в «Спартаке» уже работал главный тренер по имени Владимир Федотов. Однако эти специалисты не приходятся друг другу родственниками.