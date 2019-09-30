Федор Щербаченко: Кононов должен быть благодарен Федуну Кононов отправлен в отставку с поста главного тренера «Спартака».

Бывший главный тренер «Кубани» Федор Щербаченко высказался об отставке главного тренера «Спартака» Олега Кононова.

«Надо отдать должное (владельцу «Спартака» Леониду) Федуну, до последнего терпевшему и дававшему Кононову максимум шансов, – приводит «Евро-футбол.ру» слова Щербаченко. – Любой тренер должен быть благодарен такому доверию владельца клуба, который при всем давлении болельщиков и специалистов не принимал скоропалительных решений. А «Спартаку» теперь надо восстать из пепла и восстановить имидж своей игры».

Напомним, в воскресенье после поражения от «Оренбурга» (1:2) в 11-м туре премьер-лиги главный тренер «Спартака» Олег Кононов подал в отставку, которую приняло руководство клуба.

Кононов работал в клубе с 12 ноября 2018 года. В 36 матчах под его руководством команда одержала 15 побед при шести ничьих и 14 поражениях.

Исполняющим обязанности главного тренера назначен ассистент Кононова Сергей Кузнецов.

У «Спартака» остается 14 очков и девятое место в турнирной таблице. В следующем матче 6 октября команда сыграет в гостях с «Краснодаром».