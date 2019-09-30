Озил может перейти в «Барселону»

Руководство «Барселоны» рассматривает вариант с переходом полузащитника «Арсенала» Месута Озила. Об этом сообщает Mirror.
Согласно источнику, чемпион Испании может арендовать игрока в зимнее трансферное окно. Напомним, при Унаи Эмери хавбек потерял место в стартовом составе.
Ранее сообщалось, что лондонский клуб готов избавиться от игрока на любых условиях, в том числе на правах аренды с дальнейшей выплатой зарплаты.
Добавим, что контракт Озила в силе до 2021 года. По слухам, им также интересуются «Галатасарай» и «Манчестер Юнайтед».
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