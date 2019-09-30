Карасев назначен на матч Лиги Европы «Фейеноорд» – «Порту» Четвертым арбитром в бригаде стал Мешков.

Российский судья Сергей Карасев назначен на матч второго тура группового этапа Лиги Европы между «Фейеноордом» и «Порту».

Помогать 40-летнему арбитру будут ассистенты Игорь Демешко и Максим Гаврилин, а также четвертый судья Виталий Мешков.

Для Карасева этот матч станет первым международным в нынешнем сезоне. До этого он работал на семи играх премьер-лиги.

Ранее Карасев никогда не судил матчи с участием «Фейеноорда» и «Порту».

Напомним, в первом туре «Фейеноорд» проиграл в гостях «Рейнджерс» (0:1), а «Порту» победил дома «Янг Бойз» (2:1).

Матч «Фейеноорд» – «Порту» пройдет 3 октября на стадионе «Фейеноорд» в Роттердаме. Начало – 19:55 (мск).