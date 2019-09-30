Бранислав Иванович: В РПЛ есть пять или шесть клубов, которые достаточно сильны «Зенит» после 11 туров РПЛ занимает пятое место, набрав 23 очка.

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Защитник «Зенита» Бранислав Иванович поделился мнением о конкуренции в чемпионате России.

«В РПЛ есть пять или шесть клубов, которые достаточно сильны и могут составить конкуренцию «Зениту». Для нас каждый новый игрок – это что-то хорошее. Конечно, им нужно себя показать и в команде, и во время чемпионата. Посмотрим в будущем, как они себя покажут», – приводит слова защитника ТАСС.

В матче 11-го тура РПЛ петербургский клуб в гостях уступил «Локомотиву» (0:1).