Александр Бородюк: Вызывать Чалова в сборную России, чтобы он сидел на лавочке, какой смысл?

Российский тренер Александр Бородюк поделился мнением о списке вызванных футболистов в национальную команду на предстоящие матчи отборочного цикла Евро-2020 против Шотландии и Кипра.
«Вызов Жемалетдинова и Чистякова – это нормально, футболисты своей игрой показывают, что они молодцы, стабильно играют и показывают себя. Это правильный вызов с точки зрения адаптации в сборной, – приводит слова Бородюка Sport24. – Что касается Чалова, то каждый тренер решает свои задачи, если бы не было молодежной сборной, то возможно, его и вызвали бы. Но сейчас многие говорят, что это поколение молодежки – одно из талантливых, им тоже нужно решать задачи. А вызывать Федора, чтобы он сидел на лавочке, какой смысл? У нас сколько уже молодежка не попадает на крупные турниры? Нужно решать эту задачу. Здесь, я считаю, все правильно».
Матч с Шотландией состоится 10 октября в Москве на стадионе «Лужники», встреча с Кипром пройдет 13 октября на GSP Stadium в Никосии.
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