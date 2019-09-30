Анатолий Бышовец: Верю, что сборная России наберет шесть очков в матчах с Шотландией и Кипром Национальная команда проведет матчи квалификации Евро-2020 против Шотландии и Кипра.

Российский тренер Анатолий Бышовец поделился ожиданиями от предстоящих матчей сборной России в отборочном цикле Евро-2020 против команд Шотландии и Кипра.

«Объективно я верю, что команда в предстоящих играх с Шотландией и Кипром наберет шесть очков. Я не вижу в этом проблем, у нас достаточно преимуществ по уровню и опыту игроков. Что касается вызова в сборную Жемалетдинова и Чистякова. Я не думаю, что мы можем говорить о больших изменениях по сравнению с основным составом прошлых отборочных игр. Право на эксперимент после первого из матчей может быть. Есть возможность и в какой-то степени необходимость для того, чтобы поэкспериментировать и дать возможность посмотреть на новичков, определиться с их уровнем и потенциалом», — приводит слова Бышовца Sport24.

Игра с Шотландией состоится 10 октября в Москве, встреча с Кипром пройдет 13 октября в Никосии.