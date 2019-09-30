Валерий Газзаев: Уверен, что сборная России решит задачу выхода на Евро-2020 Национальная команда проведет матчи квалификации Евро-2020 против Шотландии и Кипра.

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Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев поделился мнением о составе сборной России на матчи отборочного этапа чемпионата Европы-2020 с Шотландией и Кипром.

«Думаю, никаких экспериментов не должно быть, не время для них. В этих играх необходимо решать конкретную задачу. Мне кажется, решение тренерского штаба абсолютно логичное. Я абсолютно уверен, что в этих играх наша команда решит задачу по выходу на чемпионат Европы», — цитирует Газзаева ТАСС.

Ближайший матч российская команда проведет против сборной Шотландии. Игра пройдет 10 октября в Москве на стадионе «Лужники».

После шести туров в группе I сборная России занимает второе место в таблице, набрав 15 очков и отставая от лидирующей Бельгии на три очка.