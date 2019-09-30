«Сочи» – «Ахмат». Нобоа забил первый мяч за сочинцев «Сочи» – «Ахмат» – 2:0.

В матче 11-го тура чемпионата России «Сочи» – «Ахмат» забит второй мяч.

Его автором на 743-й минуте стал полузащитник хозяев Кристиан Нобоа.

Это первый гол эквадорца за «Сочи» после ухода из «Зенита».