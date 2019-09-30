«Ахмат» подтвердил отставку Рахимова - Советский спорт
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30 сентября 2019 22:28ФутболКоноплев Александр

«Ахмат» подтвердил отставку Рахимова

Президент «Ахмата» Магомед Даудов сообщил об отставке Рашида Рахимова с поста главного тренера клуба.

О своем решении специалист сообщил во флэш-интервью после поражения от «Сочи» (0:2).

– Результаты команды крайне неудовлетворительны. В начале сезона была озвучена задача – занять по итогам футбольного года место в зоне Лиги Европы. Уверен, амбиции клуба, подбор игроков соответствуют объявленным целям. Однако после одиннадцати туров команда находится на дне турнирной таблицы. В сложившейся ситуации перемены необходимы. Я благодарен Рашиду Маматкуловичу за годы совместной работы. В ближайшее время клуб определится с назначением нового главного тренера, – приводит слова Даудова официальный сайт «Ахмата».

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