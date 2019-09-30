«Манчестер Юнайтед» – «Арсенал». Мактомини открыл счет

В матче седьмого тура английской премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» – «Арсенал» открыт счет.
На 45-й минуте забил полузащитник «МЮ» Скотт Мактомини.
Этот матч завершает программу седьмого тура чемпионата.
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