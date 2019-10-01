Хенрик Ларссон ведет переговоры с английским клубом

Менеджер отметил, что кроме шведа клуб рассматривает еще четыре кандидатуры.
В августе 48-летний специалист покинул «Хельсинборг» после критики со стороны болельщиков. Его сын Джордан выступает за «Спартак».
На данный момент «Саутэнд» играет в третьем английском дивизионе и находится в зоне вылета.
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