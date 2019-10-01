Хенрик Ларссон ведет переговоры с английским клубом - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
01 октября 2019 00:16ФутболКоноплев Александр

Хенрик Ларссон ведет переговоры с английским клубом

Председатель совета директоров «Саутэнда» Рон Мартин сообщил о переговорах с Хенриком Ларссоном.

Менеджер отметил, что кроме шведа клуб рассматривает еще четыре кандидатуры.

В августе 48-летний специалист покинул «Хельсинборг» после критики со стороны болельщиков. Его сын Джордан выступает за «Спартак».

На данный момент «Саутэнд» играет в третьем английском дивизионе и находится в зоне вылета.

Мозалев вывел в финал Гран-при и себя, и Самсонова. Обзор турниров уик-энда В Загребе завершился предпоследний отборочный этап юниорской серии Гран-при. У России уже 11 мест в финале, который пройдет в Турине в начале декабря. 29.09.2019 13:00 Фигурное катание Тигай Лев
Еще по теме:
Камила Валиева: Хотела бы поувереннее кататься Ерохов снялся с юниорского чемпионата мира, его заменит Даниелян Яблоков принес России золото Европейского олимпийского фестиваля
Самарин проиграл Алиеву, Алиев – Самсонову. И все они – Трусовой На турнире Братиславе все три золота достались россиянам. Последнее добыл Дмитрий Алиев, но эту победу вряд ли можно занести ему в актив. 21.09.2019 22:15 Фигурное катание Тигай Лев
Хованцева попросили из мужской сборной В тренерском штабе сборной России по биатлону перестановки. И самое интересное, что случились они почти накануне сезона. 11.09.2019 18:30 Биатлон Волохов Юрий
Игорь Малиновский: Я как Мимино, мне по душе малая авиация На летнем юниорском чемпионате мира по биатлону в Минске Игорь Малиновский завоевал две бронзовые медали. Теперь звездный юниор окончательный перешел на взрослый уровень. 04.09.2019 14:30 Биатлон Волохов Юрий
Еще по теме:
Игорь Малиновский: Прошлым летом тренеры не дали мне стопроцентной нагрузки Сборная России продолжит работать по стратегии Хованцева Белозеров станет старшим тренером мужской сборной России
Никита Сошников: До звезды лиги мне еще далеко, но я работаю над этим Нападающий «Салавата Юлаева» – о выездной серии, Уфе и первом месяце регулярки КХЛ. 30.09.2019 15:00 Хоккей Кузютина Елена
На равных с великим. Медведев почти выиграл US Open Но уступил Рафаэлю Надалю. Хотя отыгрался с 0:2 по сетам. И почти отыгрался со счета 2:5 в пятой партии. 09.09.2019 05:15 Теннис Мысин Николай
На трибуне становится тише. Александр Тихонов покидает большую биатлонную политику Уход Александра Тихонова из большой биатлонной политики – главный итог тренерского Совета СБР. 04.04.2019 14:30 Биатлон Охотников Степан
Принцесса стала королевой. Трусова отобрала мировые рекорды у Загитовой 15-летняя россиянка Александра Трусова выиграла свой первый же «взрослый» турнир с двумя рекордами мира. 21.09.2019 16:00 Фигурное катание Тигай Лев
«Что дальше? Посмотрим». Трусовой мало двух рекордов и трех четверных? Возвращаемся к феноменальному выступлению 15-летней россиянки Александры Трусовой, которая на первом же «взрослом» турнире установила два мировых рекорда. 22.09.2019 16:00 Фигурное катание Тигай Лев
Скоро Евротур. Кудашов должен проверить молодых вратарей «Советский спорт» советует главному тренеру сборной России обратить внимание на молодых голкиперов КХЛ. 26.09.2019 16:30 Хоккей Костяев Иван
Новости
01:10 Хоккей Ян Рутта: «Тампа» уже выбросила из головы неудачу в Кубке Стэнли
01:09 Баскетбол Димитрис Итудис: Григорьев и Юшкевичюс были «горячи» в созидании
00:50 Футбол Владислав Игнатьев: «Атлетико» привык к плотному графику
00:30 Формула-1 Даниил Квят: Я люблю «Торо Россо»
00:16 Футбол Хенрик Ларссон ведет переговоры с английским клубом
00:03 Футбол «Ювентус» включился в борьбу за Виллиана
23:52 Футбол «Манчестер Юнайтед» дома сыграл вничью с «Арсеналом»
23:46 Футбол Гол Ансальди не помог «Торино» набрать очки в матче с «Пармой»
23:39 Хоккей Геннадий Величкин: Мозякин снова будет тем, кем был, и будет скоро
23:28 Футбол Президент «Ахмата» сообщил о назначении Шалимова
23:18 Футбол «Манчестер Юнайтед» – «Арсенал». Обамеянг сравнял счет
22:48 Футбол «Манчестер Юнайтед» – «Арсенал». Мактомини открыл счет
22:34 Легкая атлетика Ласицкене – чемпионка мира в прыжках в высоту
22:28 Футбол «Ахмат» подтвердил отставку Рахимова
22:14 Футбол Источник: Шалимов возглавит «Ахмат»
22:01 Футбол Рахимов подал в оставку в прямом эфире
21:59 Хоккей «Динамо» в Москве уступило «Йокериту»
21:53 Хоккей «Авангард» нанес «Металлургу» третье поражение кряду
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика