Хенрик Ларссон ведет переговоры с английским клубом Председатель совета директоров «Саутэнда» Рон Мартин сообщил о переговорах с Хенриком Ларссоном.

Менеджер отметил, что кроме шведа клуб рассматривает еще четыре кандидатуры.

В августе 48-летний специалист покинул «Хельсинборг» после критики со стороны болельщиков. Его сын Джордан выступает за «Спартак».

На данный момент «Саутэнд» играет в третьем английском дивизионе и находится в зоне вылета.