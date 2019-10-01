Нико Ковач: «Тоттенхэм» является лучом света в европейском футболе - Советский спорт
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01 октября 2019 06:26ФутболГичунцев Артур

Нико Ковач: «Тоттенхэм» является лучом света в европейском футболе

В прошлом сезоне лондонской клуб вышел в финал, где уступил «Ливерпулю» (0:2).

Главный тренер «Баварии» Нико Ковач высказался перед матчем против «Тоттенхэма» во 2-м туре группового этапа Лиги чемпионов. Встреча состоится сегодня, 1 октября и пройдет на домашней арене англичан. Начало поединка – 22.00 мск.

«Прогресс «Тоттенхэма» действительно впечатляет. Это наглядный пример того, что получится, если у вас есть грамотное руководство, хороший тренер и четкие идеи. Нам нужно быть готовыми и физически, и психологически, чтобы найти ответы на те вопросы, которые задаст нам соперник. Но я склонен думать, что «Тоттенхэм» перед этой игрой испытывает большее давление.

Гарри Кейн тур за туром блестяще играет в премьер-лиге. Порой кажется, что для него вообще нет неразрешимых задач. Он и Роберт Левандовски – два лучших нападающих мира.

«Тоттенхэм» будет с первых минут отдавать игре все свои силы. Футбол, который он демонстрирует, очень привлекателен, изобретателен и инновативен. Надо быть физически и психологически устойчивыми, чтобы противостоять этому.

На мой взгляд, «Тоттенхэм» является лучом света в европейском футболе. Он сейчас способен играть на равных с грандами, хотя еще шесть-семь лет назад так оно не было. Почеттино проделал отличную работу. Его пример демонстрирует, насколько важно уметь проявлять терпение», – цитирует Ковача пресс-служба УЕФА.

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