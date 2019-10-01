Каррагер составил символическую сборную из игроков «Арсенала» и «МЮ» На данный момент он работает экспертом на телеканале Sky Sports.

Новости СМИ2 Бывший защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер составил символическую сборную из игроков лондонского «Арсенала» и «Манчестер Юнайтед». Его список выглядит следующим образом: Вратарь: Петер Шмейхель («МЮ»); Защитники: Деннис Ирвин («МЮ»), Тони Адамс («Арсенал»), Рио Фердинанд («МЮ»), Эшли Коул («Арсенал»); Полузащитники: Криштиану Роналду («МЮ»), Рой Кин («МЮ»), Патрик Виейра («Арсенал»), Райан Гиггз («МЮ»); Нападающие: Деннис Бергкамп («Арсенал»), Тьерри Анри («Арсенал»). Накануне, 30 сентября «МЮ» и «Арсенал» сыграли вничью. Матч 7-го тура АПЛ завершился со счетом 1:1. Jamie Carragher's all-time XI is missing a notable Man United defender... 🤔 pic.twitter.com/5J9zrrvKtj — The Sun Football ⚽ (@TheSunFootball) 30 сентября 2019 г.