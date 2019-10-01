Каррагер составил символическую сборную из игроков «Арсенала» и «МЮ»

Бывший защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер составил символическую сборную из игроков лондонского «Арсенала» и «Манчестер Юнайтед». Его список выглядит следующим образом:
Вратарь: Петер Шмейхель («МЮ»);
Защитники: Деннис Ирвин («МЮ»), Тони Адамс («Арсенал»), Рио Фердинанд («МЮ»), Эшли Коул («Арсенал»);
Полузащитники: Криштиану Роналду («МЮ»), Рой Кин («МЮ»), Патрик Виейра («Арсенал»), Райан Гиггз («МЮ»);
Нападающие: Деннис Бергкамп («Арсенал»), Тьерри Анри («Арсенал»).
Накануне, 30 сентября «МЮ» и «Арсенал» сыграли вничью. Матч 7-го тура АПЛ завершился со счетом 1:1.
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