Каррагер составил символическую сборную из игроков «Арсенала» и «МЮ» - Советский спорт
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01 октября 2019 08:52Футбол

Каррагер составил символическую сборную из игроков «Арсенала» и «МЮ»

На данный момент он работает экспертом на телеканале Sky Sports.

Бывший защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер составил символическую сборную из игроков лондонского «Арсенала» и «Манчестер Юнайтед». Его список выглядит следующим образом:

Вратарь: Петер Шмейхель («МЮ»);

Защитники: Деннис Ирвин («МЮ»), Тони Адамс («Арсенал»), Рио Фердинанд («МЮ»), Эшли Коул («Арсенал»);

Полузащитники: Криштиану Роналду («МЮ»), Рой Кин («МЮ»), Патрик Виейра («Арсенал»), Райан Гиггз («МЮ»);

Нападающие: Деннис Бергкамп («Арсенал»), Тьерри Анри («Арсенал»).

Накануне, 30 сентября «МЮ» и «Арсенал» сыграли вничью. Матч 7-го тура АПЛ завершился со счетом 1:1.

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