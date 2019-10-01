Младен Кашчелан: Руководство «Балтики» нам доверяет, что вселяет уверенность Полузащитник футбольного клуба «Балтика» Младен Кашчелан рассказал о победе в выездном матче 15-го тура ФНЛ над «Химками» (1:0).

- Не знаю ни одну команду в мире, которая могла бы добиться победы до матча. Мы приехали уверенные в своих силах, несмотря на то что не так давно отыграли 120 минут в Кубке России с московским «Локомотивом» (1:1, пенальти 1:4). «Балтика» не была в идеальном состоянии, футболисты не в самых лучших кондициях, но нам хватило уверенности и напора, чтобы добыть три очка.

В чем секрет калининградского коллектива? Это результат кропотливой работы на тренировках. Плюс хорошая организация процесса и виденье игры тренерским штабом. Руководство нам доверяет, что вселяет уверенность в ребят, выходящих на поле, - цитирует хавбека News.ru.

Напомним, что после победы в 15-м туре Балтика» набрала 22 очка и поднялась на девятую строчку в турнирной таблице ФНЛ. В следующем туре калининградская команда сыграет против «Краснодара-2».