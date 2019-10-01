Билан выступит в «Лужниках» перед матчем Россия – Шотландия - Советский спорт
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01 октября 2019 12:37Футбол

Билан выступит в «Лужниках» перед матчем Россия – Шотландия

Перед матчем группового турнира отборочного цикла Евро-2020 Россия — Шотландия выступит восьмикратный победитель премии «Золотой граммофон» Дима Билан.

«Российский футбольный союз при поддержке Правительства Москвы готовит для москвичей масштабную развлекательную программу «Наши парни в городе», включающую рекламную и медийную кампании в городском пространстве, публичные трансляции матча и match-day активации на стадионе. За три часа до матча в «Лужниках» болельщики смогут окунуться в атмосферу Шотландии - повстречаться с рыцарями эпохи Короля Якова, примерить национальные килты, испытать свои навыки в игре на волынке и в соревнованиях горцев.

Кроме того, по традиции пришедших болельщиков ждут «Матчи со звездами» и автографсессии, в которых примут участие экс-футболисты национальной сборной Денис Колодин, Руслан Нигматуллин, Алексей Смертин, Александр Ширко, Руслан Пименов, Дмитрий Сенников, Андрей Каряка и Ролан Гусев, тесты на скорость реакции и точность удара, панна-футбол и текбол, бесплатные аквагрим и барбер-шоп, почта сборной России, розыгрыши призов и насыщенная музыкальная программа.

Хедлайнером вечера станет десятикратный обладатель награды MTV Europe Music Awards, восьмикратный победитель премии «Золотой граммофон» Дима Билан. Музыкальная программа продолжится и в чаше стадиона, где зрителей перед матчем ждет эффектное симфоническое шоу», – говорится в сообщении пресс-службы РФС, опубликованном на официальном сайте организации.

Напомним, что встреча между сборными России и Шотландии состоится 10 октября в Москве на стадионе «Лужники» и начнется в 21:45 по московскому времени.

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