Бранислав Иванович: У «Бенфики» есть философия, система, это клуб с большой историей

- «Бенфика» - очень опасная команда, у которой есть как молодые и перспективные игроки, так и опытные футболисты. У них есть философия, система, это клуб с большой историей. Но мы всегда относимся с уважением к сопернику, верим в себя и знаем, что нужно сделать, чтобы победить.
Это первая домашняя игра за длительное время. Очень долго, год или даже чуть больше мы ждали этот матч. Все настроены и ждем хорошего результата, - приводит слова Ивановича пресс-служба клуба.
Добавим, что встреча состоится завтра в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена» и начнется в 22:00 по московскому времени.
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