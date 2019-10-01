Бранислав Иванович: У «Бенфики» есть философия, система, это клуб с большой историей Защитник «Зенита» Бранислав Иванович поделился ожиданиями от предстоящего домашнего матча 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Бенфики».

- «Бенфика» - очень опасная команда, у которой есть как молодые и перспективные игроки, так и опытные футболисты. У них есть философия, система, это клуб с большой историей. Но мы всегда относимся с уважением к сопернику, верим в себя и знаем, что нужно сделать, чтобы победить.

Это первая домашняя игра за длительное время. Очень долго, год или даже чуть больше мы ждали этот матч. Все настроены и ждем хорошего результата, - приводит слова Ивановича пресс-служба клуба.

Добавим, что встреча состоится завтра в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена» и начнется в 22:00 по московскому времени.