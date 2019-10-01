«Спартак-2» примет «Торпедо» на «Открытие Арене» Матч 17-го тура первенства ФНЛ «Спартак-2» – «Торпедо» пройдет на «Открытие Арене», сообщает официальный сайт автозаводцев.

Встреча пройдет 12 октября, начало – в 12:00 по московскому времени.

«Торпедо» лидирует в турнирной таблице ФНЛ, «Спартак-2» занимает 13-е место.

Красно-белые проводят домашние матчи на поле № 4 Академии имени Федора Черенкова. В сезоне-16/17 «Спартак-2» принимал на «Открытие Арене» московское «Динамо». Тот матч собрал 10 355 зрителей.