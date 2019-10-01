Казарцев назначен на матч ЦСКА – «Ростов»

Центральная встреча тура ЦСКА – «Ростов» обслужит бригада во главе с Василием Казарцевым. Сергей Карасев будет арбитром VAR.
Также система VAR будет использоваться на матче «Краснодар» – «Спартак». За мониторами будут находиться Михаил Вилков и Алексей Матюнин. В поле будет работать Виталий Мешков.
5 октября
«Уфа» – «Ахмат»: судья – Владислав Безбородов (Санкт-Петербург);
«Оренбург» – «Динамо»: судья – Павел Кукуян (Сочи);
«Рубин» – «Тамбов»: судья – Алексей Еськов (Москва);
«Сочи» – «Крылья Советов»: судья – Алексей Матюнин (Москва);
6 октября
«Урал» – «Зенит»: судья – Николай Волошин (Смоленск);
«Локомотив» – «Арсенал»: судья – Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург);
ЦСКА – «Ростов»: судья – Василий Казарцев (Санкт-Петербург), судья VAR – Сергей Карасев (Москва), ассистент VАR – Алексей Сухой (Люберцы);
«Краснодар» – «Спартак»: судья – Виталий Мешков (Дмитров), судья VAR – Михаил Вилков (Нижний Новгород), ассистент VAR – Алексей Матюнин (Москва).