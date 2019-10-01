Казарцев назначен на матч ЦСКА – «Ростов» Стали известны главные арбитры матчей 12-го тура российской премьер-лиги.

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Центральная встреча тура ЦСКА – «Ростов» обслужит бригада во главе с Василием Казарцевым. Сергей Карасев будет арбитром VAR.

Также система VAR будет использоваться на матче «Краснодар» – «Спартак». За мониторами будут находиться Михаил Вилков и Алексей Матюнин. В поле будет работать Виталий Мешков.

5 октября

«Уфа» – «Ахмат»: судья – Владислав Безбородов (Санкт-Петербург);

«Оренбург» – «Динамо»: судья – Павел Кукуян (Сочи);

«Рубин» – «Тамбов»: судья – Алексей Еськов (Москва);

«Сочи» – «Крылья Советов»: судья – Алексей Матюнин (Москва);

6 октября

«Урал» – «Зенит»: судья – Николай Волошин (Смоленск);

«Локомотив» – «Арсенал»: судья – Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург);

ЦСКА – «Ростов»: судья – Василий Казарцев (Санкт-Петербург), судья VAR – Сергей Карасев (Москва), ассистент VАR – Алексей Сухой (Люберцы);

«Краснодар» – «Спартак»: судья – Виталий Мешков (Дмитров), судья VAR – Михаил Вилков (Нижний Новгород), ассистент VAR – Алексей Матюнин (Москва).