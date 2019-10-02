Нико Ковач: После 30 минут игры нельзя было сказать, что она закончится со счетом 7:2 «Бавария» крупно победила «Тоттенхэм» в Лиге чемпионов.

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Главный тренер «Баварии» Нико Ковач прокомментировал победу над «Тоттенхэмом» (7:2) в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов на «Тоттенхэм Хотспур Стэдиум» в Лондоне.

«После 30 минут игры нельзя было сказать, что матч закончится со счетом 7:2, – приводит слова хорвата официальный сайт УЕФА. – У нас были проблемы в обороне, и (Мануэль) Нойер оставил нас в игре несколькими классными сэйвами. После этого мы стали играть намного лучше. Мы забили в нужно время. Второй мяч перед самым перерывом стал ключевым».

Напомним, в составе чемпионов Германии покер сделал полузащитник Серж Гнабри, дубль на счету поляка Роберта Левандовски, еще один мяч забил защитник Йозуа Киммиха».

После двух туров в группе B у «Баварии» шесть очков, у «Црвены Звезды» – три, у «Тоттенхэма» и «Олимпиакоса» – по одному. В третьем туре 22 октября «Тоттенхэм» примет «Црвену Звезду», а «Бавария» сыграет в гостях с «Олимпиакосом».